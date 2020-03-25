Народная артистка СССР Инна Макарова умерла в возрасте 93 лет
Дочь народной артистки СССР Инны Макаровой сообщила о ее смерти.
Народная артистка советского союза Инна Макарова умерла на 94-м году жизни. Информацию об этом сообщила дочь артистки Наталья Бондарчук.
По словам родных, время и место прощания с актрисой будут назначены позже.
Популярность Макаровой принесли роли в фильмах "Девчата", "Женитьба Бальзаминова", "Русское поле". Под конец 80-х годов артистка стала все реже сниматься в кино, поскольку уделяла большое внимание концертной деятельности. Вернулась на экраны Инна лишь в середине 2000-х годов, принимая участие в разнообразных телевизионных проектах.