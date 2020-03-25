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14:04   25 Марта 2020
Общество

Народная артистка СССР Инна Макарова умерла в возрасте 93 лет

Народная артистка СССР Инна Макарова умерла в возрасте 93 лет

Дочь народной артистки СССР Инны Макаровой сообщила о ее смерти.

Народная артистка советского союза Инна Макарова умерла на 94-м году жизни. Информацию об этом сообщила дочь артистки Наталья Бондарчук.

По словам родных, время и место прощания с актрисой будут назначены позже.

Популярность Макаровой принесли роли в фильмах "Девчата", "Женитьба Бальзаминова", "Русское поле". Под конец 80-х годов артистка стала все реже сниматься в кино, поскольку уделяла большое внимание концертной деятельности. Вернулась на экраны Инна лишь в середине 2000-х годов, принимая участие в разнообразных телевизионных проектах.

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Автор: Ирина Большунова
#смерть #макарова #кино

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