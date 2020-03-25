Путин поручил доложить о готовности к борьбе с COVID-19 в российских войсках

Глава РФ Владимир Путин поручил изучить вопрос готовности российской армии в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Российский лидер обратился к Министерству оборону РФ с просьбой провести мероприятия, необходимые для проверки войск на готовность противостоять эпидемии COVID-19.

Ситуация с заболеванием в России находится под контролем, заявила заместитель представителя правительства РФ Татьяна Голикова. По ее словам, власти страны делают все возможное, чтобы остановить распространение COVID-19. Для этого, в том числе, была приостановлена работа фитнес-залов, ночных клубов и детских развлекательных комплексов.