Путин поручил доложить о готовности к борьбе с COVID-19 в российских войсках
Глава РФ Владимир Путин поручил изучить вопрос готовности российской армии в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Российский лидер обратился к Министерству оборону РФ с просьбой провести мероприятия, необходимые для проверки войск на готовность противостоять эпидемии COVID-19.
Ситуация с заболеванием в России находится под контролем, заявила заместитель представителя правительства РФ Татьяна Голикова. По ее словам, власти страны делают все возможное, чтобы остановить распространение COVID-19. Для этого, в том числе, была приостановлена работа фитнес-залов, ночных клубов и детских развлекательных комплексов.