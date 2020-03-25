Боевики ПНС планировали обстрелять район аль-Джуфра с помощью турецких беспилотников

Военнослужащие Ливийской национальной армии (ЛНА) сбили турецкий БПЛА южнее населенного пункта Злитен, сообщается в аккаунте Facebook отдела военной информации ЛНА.

Фотографии сбитого беспилотника опубликовали в соцсетях. Источники в ЛНА утверждают, что БПЛА был оснащен ракетами для ударов по объектам, расположенным в районе аль-Джуфра.

Анкара на регулярной основе поставляет беспилотники так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии контрабандными маршрутами в обход эмбарго ООН. Боевики ПНС Ливии активно продолжают использовать турецкие БПЛА против сил Халифы Хафтара, сообщает Федеральное агентство новостей.

Помимо беспилотников турецкая сторона поставляет боевикам ПНС военный контингент, который размещается в Мисурате. Город стал опорным пунктом для сбора военных ресурсов, которые впоследствии будут использованы для совершения атак на город аль-Джуфра.