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13:44   25 Марта 2020
Политика

Публикации "Новой газеты" о "российских оккупантах" в Сирии проверит военная прокуратура

Публикации "Новой газеты" о "российских оккупантах" в Сирии проверит военная прокуратура

Московская военная прокуратура проверит законность деятельности "Новой газеты". Такое решение было принято после того, как корреспондент издания контактировал с террористом, сообщает Федеральное агентство новостей.

Накануне "Новая газета" опубликовала интервью с боевиком, назвавшим российских военных, которые выступают на стороне официального Дамаска, "оккупантами" Сирии.

Главным редактором вышеуказанного издания является Дмитрий Муратов. Он опубликовал интервью с "создателем "Свободной сирийской армии"", террористом Риадом аль-Асадом, который дезертировал в 2011 году из рядов ВС Сирии. Вскоре после этого он с другими предателями родины сформировал САА, полную решимости воевать до тех пор, пока официальное правительство Дамаска не будет свергнуто.

Он стал известен как сторонник джихадистов и их террористических методов. В одном из интервью он заявил, что признает деятельность террористов-смертников и считает их неотъемлемой частью революции в Сирии, пишет ФАН. Он открыто поддерживает террористов группировки "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в России), называя их "нашими братьями в исламе". Джихадисты установили в его машине взрывное устройство, в результате чего он потерял ногу. В настоящее время он скрывается на территории Турции, предоставляющей убежище врагам Сирии.

В своем интервью для "Новой" террорист заявил, что ВКС РФ являются "оккупантами", которые якобы способствуют террористам в убийстве сирийских мирных жителей. Российские военные находятся в Сирии по приглашению Дамаска, помогая стабилизировать напряженную ситуацию в стране.

Кроме того, "Новая" назвала террористами иранских союзников действующего сирийского лидера Башара Асада, которые спасли САР, когда террористы взяли в осаду Дамаск. "Новая" предпочла умолчать о нахождении на территории Идлиба джихадистов, а также о действиях протурецких группировок в регионе.

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Автор: Борис Нестеров
#сирия #террористы #новая газета

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