У британского принца Чарльза диагностировали коронавирус COVID-19. Об этом пишут СМИ.

Принц Чарльз Уэльский заразился коронавирусом нового типа COVID-19. Об этом сообщает издание ITV News.

Отметим, принц Чарльз и его супруга Камилла Паркер-Боулз ранее покинули Лондон из-за ситуации с коронавирусом. Сообщалось, что чета отправилась в Шотландию. Сейчас 71-летний принц Чарльз Уэльский и герцогиня Корнуольская, которой 72 года, находятся в замке Балморал.

Принц Чарльз и его супруга находятся в группе риска, наиболее серьезные последствия для организма из-за коронавируса наблюдаются у пожилых людей.