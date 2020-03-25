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13:41   25 Марта 2020
Политика

СМИ сообщили о заражении принца Чарльза COVID-19

СМИ сообщили о заражении принца Чарльза COVID-19

У британского принца Чарльза диагностировали коронавирус COVID-19. Об этом пишут СМИ.

Принц Чарльз Уэльский заразился коронавирусом нового типа COVID-19. Об этом сообщает издание ITV News. 

Отметим, принц Чарльз и его супруга Камилла Паркер-Боулз ранее покинули Лондон из-за ситуации с коронавирусом. Сообщалось, что чета отправилась в Шотландию. Сейчас 71-летний принц Чарльз Уэльский и герцогиня Корнуольская, которой 72 года, находятся в замке Балморал.

Принц Чарльз и его супруга находятся в группе риска, наиболее серьезные последствия для организма из-за коронавируса наблюдаются у пожилых людей. 

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Автор: Борис Нестеров
#великобритания #принц чарльз #коронавирус

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