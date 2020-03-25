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Тест Матвиенко на коронавирус оказался отрицательным

Тест Матвиенко на коронавирус оказался отрицательным

 Путин поручил доложить о готовности к борьбе с COVID-19 в российских войсках

Путин поручил доложить о готовности к борьбе с COVID-19 в российских войсках
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13:12   25 Марта 2020
Политика

Песков: решение о переносе парада Победы 9 мая пока не принималось

Песков: решение о переносе парада Победы 9 мая пока не принималось

Решение по проведению парада Победы 9 мая в Москве будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса в стране.

Член Государственной думы Дмитрий Песков высказался по поводу переноса парада Победы 9 мая в Москве. Политик заявил, что проведение значимого для России мероприятия будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса в стране.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что подготовка к параду не прекращена, и каких-либо изменений пока что не планируется.

Власти страны рекомендуют соблюдать карантинный режим. Все культ-массовые мероприятия отменились на фоне пандемии. По официальным данным стопкоронавирус.рф, по состоянию на 25 марта, количество заболевших возросло до 658 человек.

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Автор: Руслан Неглинный
#рф #песков #парад #9 мая

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