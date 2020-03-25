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13:11   25 Марта 2020
Политика

Песков рассказал о хорошем самочувствии Путина после посещения больницы в Коммунарке

Песков рассказал о хорошем самочувствии Путина после посещения больницы в Коммунарке

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал о самочувствие Владимира Путина после его посещения больницы в Коммунарке.

По словам Пескова, российский лидер чувствует себя хорошо. Ранее Владимир Путин посетил больничный комплекс в московской Коммунарке. В медицинском учреждении находятся люди, заболевшие китайским коронавирусом COVID-19. 

Глава государства был переодет в желтый защитный комбинезон и черную маску. Все необходимые меры безопасности были соблюдены. Путин вместе с главврачом больницы пообщался с пациентом и поинтересовался его состоянием здоровья.

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Автор: Яна Либерман
#путин #песков #самочувствие #коронавирус

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