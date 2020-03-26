«Яблоко» созрело для компоста

Губернатор-«яблочник» оказался для пермяков полной неожиданностью. 6 февраля 37-летний Дмитрий Махонин стал временно исполняющим обязанности главы Пермского края, будучи выходцем из либеральной партии «Яблоко». Еще большая неожиданность: назначил врио сам Владимир Путин — главный объект критики либералов.

И сразу же инсайдеры в Телеграме смахнули пыль с партии Григория Явлинского, политические перспективы которой остались где-то в «нулевых», судя по неутешительным результатам на выборах любого уровня. Политологи Телеграма со ссылкой на кулуары Кремля (в которых они, вероятно, никогда не были) с уверенностью заключили: назначение Махонина в Перми, да еще и самим президентом, точно «зеленый свет» для «Яблока». И вообще, после такого возвращение фруктовых демократов в Госдуму гарантировано — фракции быть!

«Дружественный ФАСовец»

Несколько фактов о новом врио губернатора Перми, которые следовало бы учитывать, делая смелые прогнозы о парламентском будущем партии. Дмитрий Махонин совсем не оппозиционный политик, а чиновник Федеральной антимонопольной службы. Был начальником управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС, а в сентябре 2016 года баллотировался в Госдуму по спискам «Яблока». Партия не преодолела 5-процентный барьер, и ее кандидаты, в том числе и Махонин, депутатские кресла так и не получили.

Но неудачи «Яблока» никак не помешали политической карьере ныне пермского главы. Председатель партии Николай Рыбаков в феврале вспомнил предвыборную гонку 2016 года и назвал Махонина «одним из самых активных кандидатов»: похвалил его работу в ФАС, пожелал «всяческих успехов» и понадеялся на содействие врио губернатора отделению «Яблока» в Перми. Как оказалось, зря.

В 2016 году некоторым «яблочникам» выдвижение Махонина от партии показалось несправедливым: обида обернулась откровениями в СМИ. Оказалось, что Махонин, никогда не участвовавший до этого ни в каких выборах, был включен в партийный список по просьбе руководителя УФАС России, члена политкомитета партии Игоря Артемьева, уверяли источники «Коммерсанта». Сам же Махонин четыре года назад не продемонстрировал особой партийной приверженности и не скрывал, что выдвижение от «Яблока» было сугубо техническим — будь «под рукой» другая партия, пошел бы от нее. Но стать кандидатом от партии, где состоял тогдашний начальник Махонина — Артемьев, было удобнее всего.

«Почему именно «Яблоко»? Просто каких-либо других предложений не поступало», — комментировал Махонин свое выдвижение в депутаты «Коммерсанту».

Но после проигранных выборов Махонин ушел из бесперспективной организации. Предсказуемо, будучи врио губернатора он решил не следовать курсу «Яблока».

Яблочко, укатившееся от яблоньки

В начале марта, когда партия усиленно боролась с реформой Конституции РФ, глава Пермского края потребовал у местных муниципалитетов обеспечить явку на голосование по поправкам свыше 60%, сообщили источники «Ъ-Прикамье». Такое предательство от «яблочного ставленника» в тот момент, когда Явлинский дал команду пикетировать Госдуму и Совфед. Даже эффектные лозунги придумали. Правда, со странной фиксацией на овощных салатах.

«Поправкам Путина нет! Конституция – не винегрет! Из поправок винегрет сами ешьте на обед!», — сказано на официальном сайте «Яблока».

Махонин же с поправками не боролся, а выполнял обычную губернаторскую работу, обеспечивая всенародное голосование. А все потому, что пермский врио губернатора, в первую очередь, ФАСовец, пусть и «дружественный» для «Яблока». Махонин имеет к партии посредственное отношение: в прошлом выдвигался по «яблочным» спискам, но на деле остается человеком главы ФАС Артемьева, а не Явлинского. И тем более Рыбакова.

Экс-председатель «Яблока» Эмилия Слабунова развернуто ответила на вопрос, почему решения Махонина идут вразрез с партийной повесткой. Она подчеркнула, что Дмитрий Махонин в партии не состоит.

«Махонин не партийный человек. Он был выдвинут партией на выборы в Госдуму, но членом партии не является. Поэтому предъявлять к нему эти требования не совсем возможно. Во-вторых, видимо, он выполняет те задачи, которые ему поставлены», — рассказала Слабунова корреспонденту «Политики Сегодня».

Сам Махонин не ответил на звонки «Политики Сегодня» и не прокомментировал вопрос, отправленный ему сообщением: «Согласны ли вы с позицией «Яблока» по поправкам в Конституцию?». Можно объяснить такое молчание нежеланием временного губернатора обозначать хоть какую-нибудь связь с партией, пусть даже и прошлую.

Узнать у главы «Яблока» как относится политбюро к действиям Махонина, «Политике Сегодня» не удалось, хотя очень хотелось. Рыбаков был занят: смотрел обращение президента к народу.

«Я сейчас обращение [Владимира Путина] дослушаю и мы с вами поговорим», — пообещал корреспонденту «Политики Сегодня» председатель «Яблока» Николай Рыбаков.

Свое обещание демократ так и не выполнил и на звонки журналиста больше не отвечал. Проигнорировал он и сообщение с вопросом, как руководство «Яблока» относится к откровенно антипартийным действиям своего сторонника на посту губернатора Пермского края. Видимо, слишком долго обдумывал слова президента, искал подвох.

Умирающая яблонька

Махонин стал не первым перспективным политиком, которого «Яблоко» упустило. В конце февраля из партии исключили чересчур активного Максима Каца и 15 его сторонников, ратующих за обновление в умирающей организации. Партбюро обвинило Каца, отвечающего за все более-менее успешные избирательные кампании (например, в 2017 году под его руководством в мундепы прошли почти 180 «яблочников»), в попытке «организовать внутри партии секту с собой во главе». Что конкретно таится за этой формулировкой — сложно сказать.

Кац не отрицает, что его уже бывшая партия живет по принципу «если кто-то может выиграть — надо их уничтожить, чтобы доказать свою правоту, а если никто не может выиграть — мы были правы».

«Глобальная проблема «Яблока» — установка на проигрыш», — заявил он в интервью блогеру Михаилу Светову.

Вместе с Кацем выгнали и Анастасию Брюханову, московского муниципального депутата от района Щукино. Видимо, «Яблоко» не терпит в своем составе личностей, хоть сколько-нибудь значимых в политике любого уровня.

Удивительно, что охота на ведьм не затронула мундепа Дарью Беседину, активную сторонницу Каца: она называет его исключение «чьим-то личным решением» и «мелким сведением счетов». Но в «Яблоке» не терпят никакой критики внутрипартийных процессов, так что следующий кандидат «на вылет», к тому же слишком успешный, уже обозначился. Привить к яблоньке перспективные ростки снова не получилось.