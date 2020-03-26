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16:36   26 Марта 2020
Россия

«Яблоко» созрело для компоста

«Яблоко» созрело для компоста

Губернатор-«яблочник» оказался для пермяков полной неожиданностью. 6 февраля 37-летний Дмитрий Махонин стал временно исполняющим обязанности главы Пермского края, будучи выходцем из либеральной партии «Яблоко». Еще большая неожиданность: назначил врио сам Владимир Путин — главный объект критики либералов.

И сразу же инсайдеры в Телеграме смахнули пыль с партии Григория Явлинского, политические перспективы которой остались где-то в «нулевых», судя по неутешительным результатам на выборах любого уровня. Политологи Телеграма со ссылкой на кулуары Кремля (в которых они, вероятно, никогда не были) с уверенностью заключили: назначение Махонина в Перми, да еще и самим президентом, точно «зеленый свет» для «Яблока». И вообще, после такого возвращение фруктовых демократов в Госдуму гарантировано — фракции быть!

«Дружественный ФАСовец»

Несколько фактов о новом врио губернатора Перми, которые следовало бы учитывать, делая смелые прогнозы о парламентском будущем партии. Дмитрий Махонин совсем не оппозиционный политик, а чиновник Федеральной антимонопольной службы. Был начальником управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС, а в сентябре 2016 года баллотировался в Госдуму по спискам «Яблока». Партия не преодолела 5-процентный барьер, и ее кандидаты, в том числе и Махонин, депутатские кресла так и не получили.

«Яблоко» созрело для компоста

Но неудачи «Яблока» никак не помешали политической карьере ныне пермского главы. Председатель партии Николай Рыбаков в феврале вспомнил предвыборную гонку 2016 года и назвал Махонина «одним из самых активных кандидатов»: похвалил его работу в ФАС, пожелал «всяческих успехов» и понадеялся на содействие врио губернатора отделению «Яблока» в Перми. Как оказалось, зря.

В 2016 году некоторым «яблочникам» выдвижение Махонина от партии показалось несправедливым: обида обернулась откровениями в СМИ. Оказалось, что Махонин, никогда не участвовавший до этого ни в каких выборах, был включен в партийный список по просьбе руководителя УФАС России, члена политкомитета партии Игоря Артемьева, уверяли источники «Коммерсанта». Сам же Махонин четыре года назад не продемонстрировал особой партийной приверженности и не скрывал, что выдвижение от «Яблока» было сугубо техническим — будь «под рукой» другая партия, пошел бы от нее. Но стать кандидатом от партии, где состоял тогдашний начальник Махонина — Артемьев, было удобнее всего.

«Почему именно «Яблоко»? Просто каких-либо других предложений не поступало», — комментировал Махонин свое выдвижение в депутаты «Коммерсанту».

Но после проигранных выборов Махонин ушел из бесперспективной организации. Предсказуемо, будучи врио губернатора он решил не следовать курсу «Яблока».

«Яблоко» созрело для компоста

Яблочко, укатившееся от яблоньки

В начале марта, когда партия усиленно боролась с реформой Конституции РФ, глава Пермского края потребовал у местных муниципалитетов обеспечить явку на голосование по поправкам свыше 60%, сообщили источники «Ъ-Прикамье». Такое предательство от «яблочного ставленника» в тот момент, когда Явлинский дал команду пикетировать Госдуму и Совфед. Даже эффектные лозунги придумали. Правда, со странной фиксацией на овощных салатах.

«Поправкам Путина нет! Конституция – не винегрет! Из поправок винегрет сами ешьте на обед!», — сказано на официальном сайте «Яблока».

«Яблоко» созрело для компоста

Махонин же с поправками не боролся, а выполнял обычную губернаторскую работу, обеспечивая всенародное голосование. А все потому, что пермский врио губернатора, в первую очередь, ФАСовец, пусть и «дружественный» для «Яблока». Махонин имеет к партии посредственное отношение: в прошлом выдвигался по «яблочным» спискам, но на деле остается человеком главы ФАС Артемьева, а не Явлинского. И тем более Рыбакова.

«Яблоко» созрело для компоста

Экс-председатель «Яблока» Эмилия Слабунова развернуто ответила на вопрос, почему решения Махонина идут вразрез с партийной повесткой. Она подчеркнула, что Дмитрий Махонин в партии не состоит.

«Махонин не партийный человек. Он был выдвинут партией на выборы в Госдуму, но членом партии не является. Поэтому предъявлять к нему эти требования не совсем возможно. Во-вторых, видимо, он выполняет те задачи, которые ему поставлены», — рассказала Слабунова корреспонденту «Политики Сегодня».

Сам Махонин не ответил на звонки «Политики Сегодня» и не прокомментировал вопрос, отправленный ему сообщением: «Согласны ли вы с позицией «Яблока» по поправкам в Конституцию?». Можно объяснить такое молчание нежеланием временного губернатора обозначать хоть какую-нибудь связь с партией, пусть даже и прошлую.

Узнать у главы «Яблока» как относится политбюро к действиям Махонина, «Политике Сегодня» не удалось, хотя очень хотелось. Рыбаков был занят: смотрел обращение президента к народу.

«Я сейчас обращение [Владимира Путина] дослушаю и мы с вами поговорим», — пообещал корреспонденту «Политики Сегодня» председатель «Яблока» Николай Рыбаков.

Свое обещание демократ так и не выполнил и на звонки журналиста больше не отвечал. Проигнорировал он и сообщение с вопросом, как руководство «Яблока» относится к откровенно антипартийным действиям своего сторонника на посту губернатора Пермского края. Видимо, слишком долго обдумывал слова президента, искал подвох.

«Яблоко» созрело для компоста

Умирающая яблонька  

Махонин стал не первым перспективным политиком, которого «Яблоко» упустило. В конце февраля из партии исключили чересчур активного Максима Каца и 15 его сторонников, ратующих за обновление в умирающей организации. Партбюро обвинило Каца, отвечающего за все более-менее успешные избирательные кампании (например, в 2017 году под его руководством в мундепы прошли почти 180 «яблочников»), в попытке «организовать внутри партии секту с собой во главе». Что конкретно таится за этой формулировкой — сложно сказать.

Кац не отрицает, что его уже бывшая партия живет по принципу «если кто-то может выиграть — надо их уничтожить, чтобы доказать свою правоту, а если никто не может выиграть — мы были правы».

«Глобальная проблема «Яблока» — установка на проигрыш», — заявил он в интервью блогеру Михаилу Светову.

«Яблоко» созрело для компоста

Вместе с Кацем выгнали и Анастасию Брюханову, московского муниципального депутата от района Щукино. Видимо, «Яблоко» не терпит в своем составе личностей, хоть сколько-нибудь значимых в политике любого уровня.

Удивительно, что охота на ведьм не затронула мундепа Дарью Беседину, активную сторонницу Каца: она называет его исключение «чьим-то личным решением» и «мелким сведением счетов». Но в «Яблоке» не терпят никакой критики внутрипартийных процессов, так что следующий кандидат «на вылет», к тому же слишком успешный, уже обозначился. Привить к яблоньке перспективные ростки снова не получилось.

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Автор: Тимофей Булочкин
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