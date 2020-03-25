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13:05   25 Марта 2020
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ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракт в афганском Кабуле

ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракт в афганском Кабуле

Вооруженное нападение на храм сикхов в Кабуле унесло жизни не менее 11 человек. Ответственность за

Террористы атаковали молитвенное сооружение в столице Афганистана рано утром в среду, 25 марта. В момент нападения в храме находилось около 150 человек. По данным местных СМИ, жертвами боевиков стало не менее 11 прихожан. 

Нападавшие террористы были убиты прибывшими на место инцидента правоохранителями. В настоящее время полиция оцепила район, где произошел теракт. Ответственность за атаку на храм в Кабуле взяла на себя запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство", передает РИА Новости.

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Автор: Юлия Яковлева
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