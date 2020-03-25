Российский подход к созданию военной техники вызывает зависть в США

Широкие боевые возможности российских истребителей Су-57 дают большое преимущество перед американскими самолетами. Об этом изданию «Экономика Сегодня» рассказал заслуженный летчик-испытатель РФ, генерал-майор, доктор технических наук, один из основателей авиационно-космических салонов МАКС и почетный президент ОАО «Авиасалон» Магомед Толбоев.

«В мире отсутствуют аналоги российских истребителей. Единственное – это копии отечественных самолетов, произведенные в Китае. Однако такую продукцию можно назвать только подобием», — отметил эксперт.

По словам Толбоева, Китай всегда занимался копированием чужой военной техники. Качество таких боевых машин, при этом, оставляет желать лучшего.

В соответствии с законом «О государственном оборонном заказе» Россия заказала уже 76 истребителей Су-57. Характеристики этого самолета говорят об отсутствии аналогов во всем мире.

Военные эксперты из США уже интересовались российскими самолетами. К примеру, истребители Су-35 в Штатах признали большой угрозой для современных американских ВВС.

Толбоев рассказал, что российские самолеты превосходят боевые машины всего мира по многим показателям, в том числе и по цене. По словам летчика-испытателя, американские истребители тоже имеют ряд преимуществ, но стоят очень дорого. Один самолет может оцениваться в 160 миллионов долларов.

«Российская Федерация выбрала иной путь – изобретать технику с минимальными денежными вложениями, но отменного качества. Такая позиция нашей страны всегда себя оправдывала. Лучше иметь десять дешевых самолетов, чем один дорогой, так как потери такой техники в ходе военных действий себя совершенно не оправдают», — заявил Толбоев.

Военный эксперт считает, что сейчас инженерно-конструкторский прогресс в этой области сходится к одной точке – мир достиг предела в изобретении военной техники. Именно поэтому стоит не отвлекаться на пресловутую «гонку вооружений», а пытаться совместить качество производимой техники и наименьшие затраты на ее производство, заключил Толбоев.