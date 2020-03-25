Украинский кабмин введет режим чрезвычайной ситуации по всей стране

Украинское правительство намерено в ходе заседания в среду, 25 марта, ввести режим чрезвычайной ситуации по всей стране. Об этом сообщает ИФ-Украина со ссылкой на собственный источник в кабмине.

Украинское правительство может ввести режим чрезвычайной ситуации по всей стране в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Соответствующее решение кабмин Украины может принять уже сегодня, 25 марта.

Отметим, на сегодняшний день на Украине подтверждено 97 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В черновицкой области и в Киеве 38 и 29 случаев заражения соответственно, 15 случаев зафиксировано в Киевской области, еще пять - в Ивано-Франковской области. По два случая отмечено в Днепропетровской, Житомирской, Львовской и Тернопольской областях, еще по одному случаю - в Донецкой и Черкасской области.

Три человека на территории Украины скончались от болезни.