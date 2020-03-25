КХЛ приняла решение о досрочном завершении сезона из-за коронавируса

Континентальная хоккейная лига завершила сезон из-за коронавируса.

Континентальная хоккейная лига завершила сезон из-за негативного развития пандемии коронавируса. Лига отменила оставшуюся часть хоккейного сезона.

Распределение мест будет решено во время очередного заседания, которое пройдет по итогам чемпиона. Также директора КХЛ на совещании определят состав участников чемпиона в следующем году.

Президент континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов сообщил, что решение о досрочном завершении Лиги было принято с трудом. Он также выразил надежду, что текущая ситуация никак не отразится на будущем сезоне хоккея.