Минобороны РФ опубликовало видео тренировочных полетов истребителей Су-57 пятого поколения. Российские летчики продемонстрировали всю мощь новейших воздушных судов РФ.

Видеоролик был размещен на официальном YouTube-канале силового ведомства. На кадрах можно увидеть, как российские асы отрабатывают полеты на малых и предельно малых высотах, а также применяют боевые авиационные средства поражения.

Множество пользователей видеохостинга уже успели оставить положительные отзывы о новейших российских истребителях и мастерстве пилотов.

Су-57 предназначен для поражения воздушных, морских и наземных целей. Благодаря новейшим разработкам российских инженеров самолет практически невидим для радаров противника.

Серийное производство воздушного судна началось в 2019 году. Тогда же российская армия приняла на вооружение 12 таких боевых машин.