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13:05   25 Марта 2020
Россия

Сатановский объяснил, почему Россия оказалась единственным спасением Италии

Сатановский объяснил, почему Россия оказалась единственным спасением Италии

Российские военные специалисты вылетели в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом: западная солидарность дала сбой, и на помощь пришла РФ. Кроме России и Китая итальянцам в кризисной ситуации никто не помог, констатировал экономист Евгений Сатановский, пишет «Царьград».

На примере пандемии коронавируса видно, как на деле работает помощь США для «собратьев» по НАТО, говорит Сатановский. Именно Россия решила помочь Италии, когда «фронтмены» Евросоюза — Германия и Франция, — решили остаться в стороне. Не отреагировали на итальянский призыв о помощи и Соединенные Штаты, постоянно убеждающие ЕС в своей поддержке — в первую очередь, военной.

«Трампу не до того. И Макрону. А Меркель в домике. Она сама на карантине. Занята. Судя по всему — пьёт. Не приставайте к ней со своей Италией», — написал Сатановский в своем Telegram-канале.

Сатановский объяснил, почему Россия оказалась единственным спасением Италии

Самолет Ил-76 вылетел на авиабазу ВВС Италии «Практик де Маре» 25 марта. На борту спецтехника для борьбы с коронавирусом и военные специалисты: они будут задействованы в первую очередь в городе Бергамо. Россия оказывает поддержку самой пострадавшей от коронавируса стране Евросоюза с 21 марта, направляя туда самолеты с вирусологами и медицинское оборудование. Также в Италию направляются российские врачи.

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #италия #политика #новости #весь мир #коронавирус

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