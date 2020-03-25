Медиагруппа "Патриот" проведет конференцию о культуре на карантине

Пресс-конференция на тему "Культура на карантине. Как в условиях эпидемии будут работать театры, музеи и концертные залы" пройдет в Медиагруппе "Патриот".

Мероприятие состоится 25 марта в 14:00 в Санкт-Петербурге. К участию приглашают представителей всех СМИ. На конференции обсудят занятость учреждений культуры на время карантина из-за коронавируса, а также ряд актуальных вопросов.

Среди тем, которые будут обсуждаться, также затронут и влияние COVID-19 на финансовую сторону. Возникнут ли в связи с распространением коронавируса финансовые трудности? Вовремя ли выплачивают зарплату работникам? Требуется ли дополнительная помощь государства? Как используются возможности интернета? Могут ли учреждения культуры работать и зарабатывать в удаленном формате?

В конференции примут участие представитель Музея городского электрического транспорта, директор Петербургского дома танца "Каннон Данс", организатор фестивалей современного танца и актер театра Иван Ожогин и другие.

Актуальная информация о ситуации с коронавирусом в мире представлена на сайте стопкоронавирус.рф. Согласно данным портала, медики вылечили от COVID-19 уже 29 человек.