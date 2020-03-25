Коронавирус в России победили 29 человек

29 человек полностью излечились от коронавируса в России. Об этом свидетельствуют данные сайта стопкоронавирус.рф.

29 пациентов, госпитализированных ранее с коронавирусом, полностью излечились и уже выписались из больниц. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Отметим, за последние сутки в России было выявлено 163 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Число заболевших в РФ по состоянию на 25 марта составляет 658 человек.

Власти столицы выпустили распоряжение, согласно которому с 26 марта все жители Москвы и Подмосковья старше 65 лет обязаны соблюдать домашний карантин. В магазин и аптеку разрешается выходить только в случае крайней необходимости. Эта категория граждан также получит по 4 000 рублей в качестве поддержки в связи с непредвиденными расходами из-за коронавируса.