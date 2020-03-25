Шойгу заявил о росте боевого потенциала Вооруженных сил РФ вдвое с 2012 года

Боевой потенциал Вооруженных сил Российской Федерации за последние восемь лет увеличился в два раза. Это позволило России сохранить стратегический паритет с НАТО. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

По его словам, на сегодняшний день полностью завершена модернизация предприятий для серийного производства межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Кроме того, в РВСН доля современного вооружения уже к концу этого года возрастет до 87 процентов.

В среду Министерство обороны РФ опубликовало видео полетов Су-57 на предельной высоте, скорости и перегрузке. Об этом сообщал "Царьград".