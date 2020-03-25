Мишустин заявил о наказании для пренебрегающих борьбой с коронавирусом губернаторов

Губернаторы, которые пренебрегают действиями по борьбе с коронавирусом, получат строгие наказания. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Российское правительство принимает необходимые меры для предотвращения распространения заболевания.

Премьер добавил, что кабмин подготовит обновленный рекомендательный список ограничений для регионов на фоне коронавируса.

Российский премьер поручал профильным министерствам разработать меры, направленные на ужесточение наказания для тех, кто нарушает карантин. Документ обнародован на сайте российского правительства.