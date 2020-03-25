Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Польша и Прибалтика стали обузой для НАТО из-за слабого флота

Польша и Прибалтика стали обузой для НАТО из-за слабого флота

 Познер призвал россиян не относиться с недоверием к коронавирусу

Познер призвал россиян не относиться с недоверием к коронавирусу
Матвиенко доложила Путину о дефиците масок и антисептиков

Матвиенко доложила Путину о дефиците масок и антисептиков

 Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина внесли в Думу

Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина внесли в Думу
Тренер НБА назвал Трампа ненастоящим, неискренним и лживым

Тренер НБА назвал Трампа ненастоящим, неискренним и лживым

 Погребинский оценил вероятность дефолта на Украине

Погребинский оценил вероятность дефолта на Украине
Польша и Прибалтика стали обузой для НАТО из-за слабого флота

Польша и Прибалтика стали обузой для НАТО из-за слабого флота

 Познер призвал россиян не относиться с недоверием к коронавирусу

Познер призвал россиян не относиться с недоверием к коронавирусу
Матвиенко доложила Путину о дефиците масок и антисептиков

Матвиенко доложила Путину о дефиците масок и антисептиков

 Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина внесли в Думу

Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина внесли в Думу
Тренер НБА назвал Трампа ненастоящим, неискренним и лживым

Тренер НБА назвал Трампа ненастоящим, неискренним и лживым

 Погребинский оценил вероятность дефолта на Украине

Погребинский оценил вероятность дефолта на Украине
11:32   25 Марта 2020
Категория

Житель провинции Юньнань умер в автобусе от нового хантавируса

Житель провинции Юньнань умер в автобусе от нового хантавируса

Житель Китая умер по дороге на работу в автобусе от редкого вирусного заболевания. Хантавирус передается преимущественно от грызунов.

Медики проверили погибшего китайца на наличие заболеваний и обнаружили у него хантавирус. Это был первый зафиксированный случай летального исхода от заболевания. Остальным пассажирам автобуса также пришлось пройти проверку.

Переносчиками вируса являются грызуны или продукты их жизнедеятельности. Известны редкие случаи в Аргентине и Чили, когда люди передавали его друг другу, однако такая передача является не свойственной этому типу заболеваний. Симптомами хантавируса являются повреждение почек, лихорадка и кровотечение.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#китай #смерть

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...