Житель провинции Юньнань умер в автобусе от нового хантавируса

Житель Китая умер по дороге на работу в автобусе от редкого вирусного заболевания. Хантавирус передается преимущественно от грызунов.

Медики проверили погибшего китайца на наличие заболеваний и обнаружили у него хантавирус. Это был первый зафиксированный случай летального исхода от заболевания. Остальным пассажирам автобуса также пришлось пройти проверку.

Переносчиками вируса являются грызуны или продукты их жизнедеятельности. Известны редкие случаи в Аргентине и Чили, когда люди передавали его друг другу, однако такая передача является не свойственной этому типу заболеваний. Симптомами хантавируса являются повреждение почек, лихорадка и кровотечение.