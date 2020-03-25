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10:57   25 Марта 2020
Общество

Познер призвал россиян не относиться с недоверием к коронавирусу

Познер призвал россиян не относиться с недоверием к коронавирусу

Журналист и телеведущий Владимир Познер призвал россиян, которые считают коронавирус пропагандой, не относиться с недоверием к информации об опасности COVID-19.

По словам Познера, граждане России отличаются подозрительностью по отношению ко многим вещам и процессам, в том числе к тому, о чем говорит власть или руководство. Однако, добавил он, думать не менее важно, чем сомневаться.

"Недоверие — штука полезная, но тупость, упрямство, доверие старцам предсказателям и волшебникам — это не только не полезно, это еще и признак умственной отсталости. Это наши с вами жизни", — заявил Познер.

Он также подчеркнул, что те, кто утверждает, что пандемия — "фигня", жить не собираются. Вся достоверная и актуальная информация о ситуации по коронавирусной инфекции в России приводится на сайте стопкоронавирус.рф. Проект был запущен правительством РФ 16 марта 2020 года.

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Автор: Василий Пименов
#комментарий #познер #коронавирус

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