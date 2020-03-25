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Матвиенко доложила Путину о дефиците масок и антисептиков

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10:53   25 Марта 2020
Экономика

Матвиенко доложила Путину о дефиците масок и антисептиков

Матвиенко доложила Путину о дефиците масок и антисептиков

Главу российского государства Владимира Путина проинформировали о дефиците медицинских масок и антисептиков в РФ, он уже принял соответствующие меры, заявила глава Совфеда Валентина Матвиенко.

Власти России приняли целый ряд превентивных мер по нераспространению нового типа пневмонии в стране. Власти Москвы и Подмосковья уже ввели свободное посещение в школах, а также запретили проведение массовых мероприятий с участием более 50 человек. Кроме того, в РФ закрываются фитнес-залы, бассейны, фудкорты и другие общественные места массового скопления. Российским пенсионерам старше 65 лет запретили выходить на улицу в течение трех недель, а всем, кто недавно прибыл из-за границы, необходимо пройти двухнедельный карантин. Всю актуальную информацию о течении заболевания в России можно получить на государственном портале стопкоронавирус.рф.

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Автор: Руслан Неглинный
#матвиенко #маски #коронавирус

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