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10:46   25 Марта 2020
Политика

Матвиенко призвала сенаторов старше 65 лет уйти на домашний карантин из-за коронавируса

Матвиенко призвала сенаторов старше 65 лет уйти на домашний карантин из-за коронавируса

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко призвала сенаторов возрастом старше 65 лет с завтрашнего дня уйти на домашний карантин.

Власти Москвы запретили жителям столицы и области старше 65 лет выходить на улицу. В связи с этим глава Совфеда Валентина Матвиенко призвала сенаторов старше 65 лет также отправиться на карантин. 

Отметим, мэр Москвы Сергей Собянин обязал жителей столицы старше 65 лет с 26 марта по 14 апреля не выходить из дома. Магазин и аптеку посещать разрешается только в случае крайней необходимости. Этой категории граждан с связи с дополнительными расходами будет выплачено по 4 000 рублей. 2 000 рублей будут выплачены сразу, оставшуюся сумму пожилые москвичи получат после окончания карантина, если он будет соблюден. 

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Автор: Василий Пименов
#москва #матвиенко #коронавирус

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