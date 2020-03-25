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10:20   25 Марта 2020
Общество

ВОЗ сообщила о двух основных симптомах коронавируса

ВОЗ сообщила о двух основных симптомах коронавируса

Основными симптомами коронавируса являются осложненное дыхание с сухим кашлем и высокая температура. Об этом сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

Вуйнович рассказала, что симптомами коронавируса являются температура и сухой кашель с тяжелым дыханием. Другие симптомы не должны вызывать тревогу, если вы не были на зараженной территории. Например, насморк при коронавирусе появляется редко. По ее мнению, есть другой коронавирус, который может вызывать насморк, но это не COVID-19. Сейчас ученые продолжают изучать вирус и его симптомы.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта сообщила о распространении коронавируса в России. На сегодняшний день в РФ зафиксировано 495 зараженных человек. Власти Китая объявили о вспышке коронавируса в конце декабря 2019. Всю актуальную информацию о коронавирусе можно узнать на сайте стопкоронавирус.рф.

Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь сообщил, что ученые из США разработали новый вирус. Позже американские военные завезли COVID-19 в КНР, а именно — в провинцию Ухань.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #воз #коронавирус

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