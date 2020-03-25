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10:18   25 Марта 2020
Политика

Тестирование на коронавирус не выявило заболевших в российской армии

Тестирование на коронавирус не выявило заболевших в российской армии

Заболевших коронавирусом в российской армии нет, об этом сообщается в бюллетене российского Минобороны на тему эпидемиологической обстановки на фоне пандемии.

Врачи провели 3214 тестов на коронавирус среди военнослужащих, ни один результат не оказался положительным. 

"Все результаты отрицательные, заболевших нет", — указано в бюллетене Минобороны.

Глава ведомства Сергей Шойгу прошел тестирование на наличие коронавируса после поездки в Сирию, анализы показали отрицательный результат, сообщает "Царьград". 15-й по счету самолет Ил-76 ВКС РФ с гумпомощью из РФ прибыл в Италию утром 25 марта. 

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Автор: Яна Либерман
#минобороны рф #коронавирус

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