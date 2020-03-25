Тестирование на коронавирус не выявило заболевших в российской армии

Заболевших коронавирусом в российской армии нет, об этом сообщается в бюллетене российского Минобороны на тему эпидемиологической обстановки на фоне пандемии.

Врачи провели 3214 тестов на коронавирус среди военнослужащих, ни один результат не оказался положительным.

"Все результаты отрицательные, заболевших нет", — указано в бюллетене Минобороны.

Глава ведомства Сергей Шойгу прошел тестирование на наличие коронавируса после поездки в Сирию, анализы показали отрицательный результат, сообщает "Царьград". 15-й по счету самолет Ил-76 ВКС РФ с гумпомощью из РФ прибыл в Италию утром 25 марта.