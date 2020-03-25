Польша и Прибалтика стали обузой для НАТО из-за слабого флота

Военный флот Литвы, Латвии и Польши слишком слаб по сравнению с силами остальных членов НАТО и станет для альянса балластом в случае войны с Россией, пишет издание The National Interest. У этих стран слишком слабый флот, который не устоит перед российскими ВМС в Балтике: всему НАТО придется их спасать.

Не в пользу Латвии и Литвы играет и небольшая глубина Балтийского моря, не превышающая 200 метров. Здесь осложняют ситуацию мины времен Второй мировой войны — около 50 тысяч единиц до сих пор хранятся на дне и не поспособствуют успешной борьбе балтийских членов НАТО с вражескими подводными лодками.

Состояние польского флота получше: здесь есть фрегаты производства США, норвежские подлодки типа 207, советская подлодка «Варшавянка», патрульный корабль МАКО А-100, современные ракеты и системы связи. Но до уровня вооружения передовых членов Североатлантического альянса на Западе все равно далеко. А вот литовские и латвийские патрульные корабли с российскими корветами «Калибр», модернизированными «Варшавянками» и морской авиацией не справятся — больших кораблей на вооружении у Прибалтики нет.

Ранее The National Interest назвал «кошмаром для НАТО» танк Т-95, разработка которого началась перед распадом СССР. Танк обладал высокой мобильностью и превосходной огневой мощью, но так и не вышел в серийное производство по экономическим причинам.