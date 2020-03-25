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10:02   25 Марта 2020
Общество

Депутаты Госдумы предложили установить перекрывающие газ приборы в жилых домах

Депутаты Госдумы предложили установить перекрывающие газ приборы в жилых домах

Члены "Единой России" Павел Качкаев, Илья Осипов и Борис Гладких предложили потратить средства, предназначенные на капремонт, на установку перекрывающего газ оборудования в домах россиян.

Депутаты хотят внести изменения в Жилищный кодекс РФ. Представители партии планируют средства, выделенные на капитальный ремонт, потратить также на установку перекрывающих газ приборов в домах России, сообщает издание "Парламентская газета".

Как считают сами инициаторы, система технического обслуживания газовых приборов функционирует хорошо, все оборудование регулярно проверяется, но этого недостаточно, чтобы люди, имеющие газовые плиты, находились в безопасности. Борис Гладких также сослался на человеческий фактор, который играет большую роль в безопасности домов.

"Человек уснул, кастрюля на плите выкипела, залила газ, а плита продолжила работать. <…> И есть масса случаев, когда от головотяпства или намеренных действий происходят утечки газа или взрывы", — сказал депутат.

Специалисты системы безопасности уже поддержали инициативу депутатов, а вот в Минстрое выступили против данных заявлений. В ведомстве пояснили, что на такие нововведения финансов фонда капремонта будет недостаточно.

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Автор: Юлия Яковлева
#рф #газ #единая россия

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