Россия нарастит темпы испытаний ракеты "Циркон"

Российский оборонно-промышленный комплекс планирует ускорить темпы испытаний гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Циркон", сообщает источник ТАСС.

Стрельбы начнут производить в 2020 году с фрегата "Адмирал Горшков". Стрельбы с подводных лодок типа "Ясень" начнутся также в этом году, уточняет источник.

Известно, что первые испытания "Циркона" проведут с подводной лодки "Северодвинск", сначала стрельбу выполнят из надводного положения.

Ранее эксперт американского журнала National Interest высказал мнение, что российская ракета "Циркон" станет кошмаром для ВМС США, сообщает "Царьград". В середине марта Минобороны Японии представило план по исследованию и развитию сферы гиперзвуковых вооружений, ведомство ведет разработку гиперзвуковой крылатой ракеты и гиперскоростного парящего блока.