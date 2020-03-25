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Россия нарастит темпы испытаний ракеты "Циркон"

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9:48   25 Марта 2020
Политика

Россия нарастит темпы испытаний ракеты "Циркон"

Россия нарастит темпы испытаний ракеты "Циркон"

Российский оборонно-промышленный комплекс планирует ускорить темпы испытаний гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Циркон", сообщает источник ТАСС.

Стрельбы начнут производить в 2020 году с фрегата "Адмирал Горшков". Стрельбы с подводных лодок типа "Ясень" начнутся также в этом году, уточняет источник.

Известно, что первые испытания "Циркона" проведут с подводной лодки "Северодвинск", сначала стрельбу выполнят из надводного положения.

Ранее эксперт американского журнала National Interest высказал мнение, что российская ракета "Циркон" станет кошмаром для ВМС США, сообщает "Царьград". В середине марта Минобороны Японии представило план по исследованию и развитию сферы гиперзвуковых вооружений, ведомство ведет разработку гиперзвуковой крылатой ракеты и гиперскоростного парящего блока. 

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Автор: Борис Нестеров
#опк #циркон

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