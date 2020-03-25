РЖД отменяют часть внутрироссийских рейсов из-за коронавируса

РЖД сообщили об отмене некоторых не пользующихся популярностью железнодорожных маршрутов. Это связано со снижением пассажиропотока из-за коронавируса.

Компания ОАО "РЖД" сообщила об отмене некоторых внутрироссийских рейсов из-за коронавируса. Так, например, многие поезда, следующие по маршруту Москва — Санкт-Петербург, будут курсировать реже.

В "Российских железных дорогах" предлагают пассажирам выбирать близкие даты или вовсе отказываться от поездок.

На прошлой неделе компания "Аэрофлот" объявила о снижении стоимости самых популярных авиамаршрутов из Москвы в другие российские города. Весной 2020 года цены на них будут снижены на 40-60 процентов.