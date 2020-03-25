Число заразившихся COVID-19 в Подмосковье выросло до 41 человека

Новым типом пневмонии в Московской области заболели еще шесть человек, общее число пациентов с коронавирусом в Подмосковье достигло 41 человека.

Ранее в Подмосковье два человека вылечились от коронавирусной инфекции и выписались из больницы. Власти Москвы ввели свободное посещение школ, а также запретили проведение массовых мероприятий с участием более 50 человек. Кроме того, Правительство РФ распорядилось закрыть все фитнес-залы, бассейны, фудкорты, кафе, кинотеатры и кальянные для нераспространения нового типа пневмонии в России. Со всей актуальной информацией о течении заболевания можно ознакомиться на сайте стопкоронавирус.рф.