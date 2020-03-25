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9:09   25 Марта 2020
Экономика

Российские ТЦ просят правительство субсидировать ставки по кредитам

Российские ТЦ просят правительство субсидировать ставки по кредитам

Российский Совет Торговых Центров (РСТЦ) просит правительство субсидировать ставки по кредитам из-за риска неплатежей банкам. Об этом говорится в письме от РСТЦ к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

РСТЦ оценивает совокупный портфель кредитных средств в 1 трлн рублей. "Возникает реальный риск дефолта на сумму около 1 трлн рублей, ставятся под угрозу не менее 1 млн рабочих мест", - пишет ТАСС со ссылкой на письмо РСТЦ.

В письме также отмечается, что в условиях коронавируса снижается трафик, а вместе с ним – выручка компаний-арендаторов помещений в торговых центрах, которые занимают до 80% их площади. В связи с этим прогнозируется снижение платежеспособности ТЦ в ближайшее время.

Владельцы ТЦ просят кабмин субсидировать процентные ставки по действующим кредитам в размере не менее 4%. Помимо этого, они просят о поддержке реструктуризации кредитов государственными гарантиями, об отсрочке уплаты НДС и налога га прибыль на три месяца с возможностью его продления до 21 января следующего года, о временной отмене платежей по земельному и имущественному налогам, о временной отмене арендных платежей на участки, которые находятся в госсобственности и на которых расположены торговые центры. РСТЦ прости ввести перечисленные меры до конца 2020 года.

В письме подчеркивается, что общий объем площадей, предназначенных для бизнеса, в торговых центрах на территории России составляет 30 млн кв. м. Среднестатистический ТЦ обеспечивает товарами и услугами около 400 тыс. потребителей и предоставляет не менее 2 тыс. рабочих мест.

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Автор: Ирина Большунова
#правительство #бизнес #торговые центры

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