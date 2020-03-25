Российские ТЦ просят правительство субсидировать ставки по кредитам

Российский Совет Торговых Центров (РСТЦ) просит правительство субсидировать ставки по кредитам из-за риска неплатежей банкам. Об этом говорится в письме от РСТЦ к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

РСТЦ оценивает совокупный портфель кредитных средств в 1 трлн рублей. "Возникает реальный риск дефолта на сумму около 1 трлн рублей, ставятся под угрозу не менее 1 млн рабочих мест", - пишет ТАСС со ссылкой на письмо РСТЦ.

В письме также отмечается, что в условиях коронавируса снижается трафик, а вместе с ним – выручка компаний-арендаторов помещений в торговых центрах, которые занимают до 80% их площади. В связи с этим прогнозируется снижение платежеспособности ТЦ в ближайшее время.

Владельцы ТЦ просят кабмин субсидировать процентные ставки по действующим кредитам в размере не менее 4%. Помимо этого, они просят о поддержке реструктуризации кредитов государственными гарантиями, об отсрочке уплаты НДС и налога га прибыль на три месяца с возможностью его продления до 21 января следующего года, о временной отмене платежей по земельному и имущественному налогам, о временной отмене арендных платежей на участки, которые находятся в госсобственности и на которых расположены торговые центры. РСТЦ прости ввести перечисленные меры до конца 2020 года.

В письме подчеркивается, что общий объем площадей, предназначенных для бизнеса, в торговых центрах на территории России составляет 30 млн кв. м. Среднестатистический ТЦ обеспечивает товарами и услугами около 400 тыс. потребителей и предоставляет не менее 2 тыс. рабочих мест.