США не представят снимки разведывательных спутников по делу MH17 в Гаагском суде — эксперт

Владимир Корнилов прокомментировал требование Гаагского суда подтвердить наличие у США спутниковых фото пуска ракеты из "Бука".

Соединенные Штаты, которые заявляют о наличии снимков по делу рейса MH17, могут отказаться обнародовать данные со спутников, несмотря на требование Гаагского окружного суда, заявил директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов в интервью с "ПолитЭксперт".

"В документах обсуждения, которое состоялось в рамках "круглого стола" в парламентском комитете 22 января 2016 года, сказано, что у США есть доступ к секретным изображениям, сделанным со спутника, которые якобы показывают запуск ракеты. В документах также утверждается, что у США нет возражений, чтобы раскрыть эту информацию. Вопрос состоит в том, соответствует ли это действительности? И если да, то намерено ли обвинение добавить эту информацию к делу?", - сказал судья Хэндрик Стэйнхаус.

По мнению Корнилова, американцы скажут, что это секретная информация и фотографии пуска ракеты из "Бука" доступны только членам Совместной следственной группы. Скорее всего, изображения не понравятся США, Украине и представителям голландского следствия, поэтому их тщательно скрывают.

Сейчас суд озадачен вопросом — не являются ли снимки сфальсифицированными и следует ли прикреплять их к делу, подчеркивает эксперт. Но при наличии грифа "секретно", доступ к информации есть только у Вашингтона. В таком случае требование Гаагского окружного суда оплошно.

"Голландский суд может принимать решения только о рассекречивании каких-то голландских документов, спецслужб и так далее. Но это суверенное решение американских спецслужб. И в этом смысле голландский суд в некотором роде ограничен", — заявил Корнилов.

Напомним, малазийский Boeing разбился 17 июля 2014 года под Донецком. Все 298 человек, находившихся на борту, погибли. Украина обвинила в катастрофе ополчение республик Донбасса. Нидерландские следователи считают, что лайнер был сбит из российского ЗРК "Бук". Российские власти отрицают все обвинения в причастности к трагедии.