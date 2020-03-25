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7:47   25 Марта 2020
Общество

Подтвержден первый случай заболевания короновирусом в Бурятии

Подтвержден первый случай заболевания короновирусом в Бурятии

Житель Бурятии прошел экспресс-тестирование на наличие COVID-19.

Во вторник, 24 марта в Бурятии зарегистрировали первого пациента, который подвергся заражению новым типом коронавируса. Об этом сообщается в оперативном штабе при правительстве республики.

В ходе медэкспертизы тест показал положительный результат на коронавирус COVID-19. Зараженного местного жителя госпитализировали на полное обследование. Исследовать результаты анализов будут в научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Новосибирске.

В настоящий момент правительство Бурятии проводит комплекс мер по предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Устанавливаются личности, которые могли вступать в контакт с зараженным.

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Автор: Василий Пименов
#пандемия #коронавирус

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