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7:11   25 Марта 2020
Армия

Террористы безуспешно атаковали базу ВКС РФ "Хмеймим" в Сирии при помощи беспилотника

Террористы безуспешно атаковали базу ВКС РФ "Хмеймим" в Сирии при помощи беспилотника

Члены вооруженных бандформирований, располагающиеся на границе провинций Латакия, Идлиб и Хама в Сирии, попытались атаковать базу ВКС РФ "Хмеймим", используя беспилотник.

Комплексы ПВО на базе российских военных успешно ликвидировали угрозу без возможности нанести ущерб объекту, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук. После неудачной попытки нападения террористов возобновились столкновения на линии разграничения сил в Джебель аль-Туркман и в районе Джебель аз-Завии.

К северо-западной границе провинции Латакии и Хамы также были переброшены силы правительственной армии Сирии, которые расположились неподалеку от города Джурин. О закреплении на упомянутой позиции сообщил медиапортал Halab Today TV.

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Автор: Кристина Мокроусова
#сирия #террористы #хмеймим

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