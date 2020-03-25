Трамп выступил с поддержкой плана Эр-Рияда по вытеснению РФ с нефтяного рынка

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом поддержал планы Эр-Рияда по вытеснению России с нефтяного рынка.

Американский лидер согласился, что наращивание добычи ресурса Саудовской Аравией поможет реализовать ей поставленные цели, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Politico. Однако Трамп призвал Мухаммеда бен Сальмана не допустить чрезмерного падения цен на нефть, чтобы защитить производителей топлива на территории США.

Стоит отметить, что снижение стоимости на природный ресурс все равно застало врасплох Белый дом, так как никто не ожидал подобного развития событий.

В Министерстве энергетики США подталкивают Трампа на создание альянса с Саудовской Аравией с целью стабилизации рыночной стоимости нефти. Пока что Вашингтон занял нейтральную позицию, стараясь найти выгоду от низких цен и защищая свою нефтяную промышленность.