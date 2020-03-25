Подход волны цунами к Курилам ожидается в ближайшие минуты

Волна цунами подойдет к Курильским островам приблизительно к 7:04 по московскому времени. Об этом рассказали в областном главке МЧС РФ.

Незадолго до того сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 7,6, эпицентр которого находился в 500 километрах от Петропавловск-Камчатского.

По всему Северо-Курильскому району уже объявили тревогу цунами. В региональном ГУ МЧС РФ сообщили, что это сейсмособытие находится на контроле.

Жителей некоторых островов уже эвакуируют.