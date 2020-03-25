Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Подтвержден первый случай заболевания короновирусом в Бурятии

Подтвержден первый случай заболевания короновирусом в Бурятии

 Подход волны цунами к Курилам ожидается в ближайшие минуты

Подход волны цунами к Курилам ожидается в ближайшие минуты
Трамп выступил с поддержкой плана Эр-Рияда по вытеснению РФ с нефтяного рынка

Трамп выступил с поддержкой плана Эр-Рияда по вытеснению РФ с нефтяного рынка

 Стоимость нефти марки WTI поднялась на пять процентов

Стоимость нефти марки WTI поднялась на пять процентов
Тренер НБА назвал Трампа ненастоящим, неискренним и лживым

Тренер НБА назвал Трампа ненастоящим, неискренним и лживым

 Погребинский оценил вероятность дефолта на Украине

Погребинский оценил вероятность дефолта на Украине
Подтвержден первый случай заболевания короновирусом в Бурятии

Подтвержден первый случай заболевания короновирусом в Бурятии

 Подход волны цунами к Курилам ожидается в ближайшие минуты

Подход волны цунами к Курилам ожидается в ближайшие минуты
Трамп выступил с поддержкой плана Эр-Рияда по вытеснению РФ с нефтяного рынка

Трамп выступил с поддержкой плана Эр-Рияда по вытеснению РФ с нефтяного рынка

 Стоимость нефти марки WTI поднялась на пять процентов

Стоимость нефти марки WTI поднялась на пять процентов
Тренер НБА назвал Трампа ненастоящим, неискренним и лживым

Тренер НБА назвал Трампа ненастоящим, неискренним и лживым

 Погребинский оценил вероятность дефолта на Украине

Погребинский оценил вероятность дефолта на Украине
7:02   25 Марта 2020
Общество

Подход волны цунами к Курилам ожидается в ближайшие минуты

Подход волны цунами к Курилам ожидается в ближайшие минуты

Волна цунами подойдет к Курильским островам приблизительно к 7:04 по московскому времени. Об этом рассказали в областном главке МЧС РФ.

Незадолго до того сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 7,6, эпицентр которого находился в 500 километрах от Петропавловск-Камчатского.

По всему Северо-Курильскому району уже объявили тревогу цунами. В региональном ГУ МЧС РФ сообщили, что это сейсмособытие находится на контроле.

Жителей некоторых островов уже эвакуируют.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#курилы #камчатка #цунами

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...