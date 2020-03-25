National Interest: 152-миллиметровая пушка Т-95 превратила бы жизнь НАТО в "кошмар"
"Мечта танкиста", боевой танк Т-95, который начали разрабатывать перед распадом Советского Союза, превратил бы жизнь НАТО в "кошмар", если бы вышел в серийное производство, пишет американское издание The National Interest.
Издание отмечает высокую мобильность машины, хорошую бронированность и отличную огневую мощь.
Австор статьи заявил, что танк имеющий 152-миллиметровую пушку, превосходил бы любой аналог, в том числе большинство западных танков, вооруженных 120-миллиметровыми орудиями немецкой фирмы Rheinmetall.
152-миллиметровая пушка позволила бы танку использовать обычные артиллерийские снаряды и иметь большую дальнобойность. Также в танк планировалось установить более раннюю версию дизельного двигателя, который сейчас используется в Т-14 "Армата".
Американское издание подчеркнуло, что Т-95 был бы оснащен системой активной защиты и комплексом динамической защиты.
Автор считает, что некоторые характеристики конструкции танка, такие как мощный двигатель и башня с большими углами возвышения, были использованы при конструировании танка Т-14 "Армата". Он подвел итог, назвав танк грозным противником, если бы тот вышел в серийное производство.