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6:13   25 Марта 2020
Армия

National Interest: 152-миллиметровая пушка Т-95 превратила бы жизнь НАТО в "кошмар"

National Interest: 152-миллиметровая пушка Т-95 превратила бы жизнь НАТО в "кошмар"

"Мечта танкиста", боевой танк Т-95, который начали разрабатывать перед распадом Советского Союза, превратил бы жизнь НАТО в "кошмар", если бы вышел в серийное производство, пишет американское издание The National Interest.

Издание отмечает высокую мобильность машины, хорошую бронированность и отличную огневую мощь.

Австор статьи заявил, что танк имеющий 152-миллиметровую пушку, превосходил бы любой аналог, в том числе большинство западных танков, вооруженных 120-миллиметровыми орудиями немецкой фирмы Rheinmetall.

152-миллиметровая пушка позволила бы танку использовать обычные артиллерийские снаряды и иметь большую дальнобойность. Также в танк планировалось установить более раннюю версию дизельного двигателя, который сейчас используется в Т-14 "Армата".

Американское издание подчеркнуло, что Т-95 был бы оснащен системой активной защиты и комплексом динамической защиты.

Автор считает, что некоторые характеристики конструкции танка, такие как мощный двигатель и башня с большими углами возвышения, были использованы при конструировании танка Т-14 "Армата". Он подвел итог, назвав танк грозным противником, если бы тот вышел в серийное производство.

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Автор: Яна Либерман
#т-14 #the national interest

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