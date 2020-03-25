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5:10   25 Марта 2020
Общество

Два человека из Приморья заразились коронавирусом во время заграничной командировки

Два человека из Приморья заразились коронавирусом во время заграничной командировки

У сотрудников Арсеньевского авиационного завода "Прогресс" выявили COVID-19.

В пресс-службе Арсеньевского авиационного завода "Прогресс" сообщили о срочной госпитализации двух сотрудников во время рабочей командировки заграницей. У приморцев выявили коронавирус. Их поместили на карантин в зарубежном медучреждении. 

"В настоящий момент оба сотрудника находятся на территории принимающей стороны на карантине", — уточнили в пресс-службе предприятия. 

Ранее в Приморье зафиксировали два случая инфецирования COVID-19. Известно, что больные заразились коронавирусом во время поездки в Мексику и Европу. 

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #пандемия #коронавирус

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