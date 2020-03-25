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4:55   25 Марта 2020
Экономика

Стоимость нефти марки WTI поднялась на пять процентов

Стоимость нефти марки WTI поднялась на пять процентов

Стоимость нефти техасской марки WTI на утро среды поднялась до 25,21 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Таким образом, цена за бочку "черного золота" WTI поднялась на пять процентов.

В свою очередь стоимость майских фьючерсов нефти марки Brent подались до 3,5 процента — до 28,1 доллара за баррель.

При этом в моменте стоимость данного сорта "черного золота" достигала 28,29 долларов за баррель, что на 4,2 процента выше уровня закрытия предыдущих торгов.

По состоянию к 04:35 по Москве, нефть Brent торговалась на уровне 28,04 доллара за баррель (рост составил 3,3%), а сорта WTI — 24,89 за баррель (брост составил 3,7%).

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Автор: Кристина Мокроусова
#нефть #wti

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