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4:53   25 Марта 2020
Общество

Главврач больницы в Коммунарке заявил Путину об итальянском сценарии COVID-19 в Москве

Главврач больницы в Коммунарке заявил Путину об итальянском сценарии COVID-19 в Москве

Медик в ходе беседы с президентом заявил, что сегодня рассматривается два сценарий развития событий вокруг коронавирусной инфекции.

Главный врач больницы в Коммунарке, где находятся инфицированные новым коронавирусом, Денис Проценко в ходе личной беседы с российским лидером Владимиром Путиным заявил о необходимости отработать итальянский сценарий развития ситуации с COVID-19.

Владимир Путин посетил подмосковную больницу и на встрече с Проценко попросил его поделиться своими мыслями насчет борьбы с коронавирусом. По словам медика, сейчас существует азиатский сценарий и итальянский. В первом случае ситуация с заболеванием быстро утихает, во втором, наоборот, нарастает.

Проценко отметил, что Москва пошла по пути коллег из Европы, и больница готова трансформироваться, если будет большое количество инфицированных. В частности, медучреждение может превратить 190 коек из 606 в реанимационные, а на складах остаются лежать аппараты ИВЛ.

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Автор: Руслан Неглинный
#путин #коммунарка #коронавирус

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