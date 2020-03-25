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4:18   25 Марта 2020
Общество

Глава Минстроя рассмотрит предложение об отмене коммунальных платежей из-за COVID-19

Глава Минстроя рассмотрит предложение об отмене коммунальных платежей из-за COVID-19

Россияне не должны оплачивать коммунальные услуги в условиях карантинных мер, введенных из-за пандемии COVID-19, считает депутат Госдумы Василий Власов. С этим предложением он обратился к главе Минстроя Владимиру Якушеву.

В письме министру парламентарий указал на то, что пребывание дома в течение длительного периода приводит к дополнительным издержкам россиян. Речь идет о повышенных счетах за коммунальные услуги. Из-за них финансовое благополучие жителей страны может пострадать, отметил депутат. Информацией об этом поделилось РИА Новости.

"Соответственно, освобождение от коммунальных платежей сможет частично помочь гражданам РФ в сложной экономической ситуации", — подчеркнул Власов.

Снять с россиян бремя коммунальных платежей парламентарий предлагает до окончания карантинного режима.

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Автор: Яна Либерман
#карантин #коммунальные платежи #коронавирус

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