Глава Минстроя рассмотрит предложение об отмене коммунальных платежей из-за COVID-19

Россияне не должны оплачивать коммунальные услуги в условиях карантинных мер, введенных из-за пандемии COVID-19, считает депутат Госдумы Василий Власов. С этим предложением он обратился к главе Минстроя Владимиру Якушеву.

В письме министру парламентарий указал на то, что пребывание дома в течение длительного периода приводит к дополнительным издержкам россиян. Речь идет о повышенных счетах за коммунальные услуги. Из-за них финансовое благополучие жителей страны может пострадать, отметил депутат. Информацией об этом поделилось РИА Новости.

"Соответственно, освобождение от коммунальных платежей сможет частично помочь гражданам РФ в сложной экономической ситуации", — подчеркнул Власов.

Снять с россиян бремя коммунальных платежей парламентарий предлагает до окончания карантинного режима.