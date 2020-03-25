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4:01   25 Марта 2020
Экономика

Фондовые индексы США начали рост на фоне организации мер по поддержке экономики страны

Фондовые индексы США начали рост на фоне организации мер по поддержке экономики страны

Закрытие торгов на Нью-Йоркской фондовой биржe 24 марта ознаменовалось подъемом ключевых индексов США из-за ожидания одобрения Конгрессом страны особых мер по поддержке экономики в условияx распространения коронавируса.

Например, индекс Dow Jones увеличился на 2112,98 пунктa (11,36%), а электронной биржи Nasdaq совершил скачок вверх на 557,18 пункта (8,12%). Нефть марки WTI поднялась в цене на $0,31 (1,3%), достигнув отметки $24,09 за баррель.

Федеральная резервная система США уже приняла некоторые необходимые меры для стабилизации американского рынка. Однако угроза пандемии коронавируса продолжает воздействовать не только на американскую, но и на мировую экономику.

По данным Университета Джонса Хопкинса, на территории США уже зарегистрировано более 51 тысячи случаев заражения COVID-19.

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Автор: Борис Нестеров
#сша #биржа #коронавирус

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