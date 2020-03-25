Фондовые индексы США начали рост на фоне организации мер по поддержке экономики страны

Закрытие торгов на Нью-Йоркской фондовой биржe 24 марта ознаменовалось подъемом ключевых индексов США из-за ожидания одобрения Конгрессом страны особых мер по поддержке экономики в условияx распространения коронавируса.

Например, индекс Dow Jones увеличился на 2112,98 пунктa (11,36%), а электронной биржи Nasdaq совершил скачок вверх на 557,18 пункта (8,12%). Нефть марки WTI поднялась в цене на $0,31 (1,3%), достигнув отметки $24,09 за баррель.

Федеральная резервная система США уже приняла некоторые необходимые меры для стабилизации американского рынка. Однако угроза пандемии коронавируса продолжает воздействовать не только на американскую, но и на мировую экономику.

По данным Университета Джонса Хопкинса, на территории США уже зарегистрировано более 51 тысячи случаев заражения COVID-19.