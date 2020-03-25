Трамп призвал саудовского принца не снижать цену нефти до критического для США уровня

Цена на нефть не должна дойти до критического для США уровня. С такой просьбой американский президент Дональд Трамп обратился к саудовскому принцу Мухаммеду бен Сальману.

Глава Белого дома провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии. Он признался в беседе, что не имеет возражений против планов саудитов увеличить объемы нефтедобычи. Также он отметил, что не против попыток вытеснения России с определенных рынков. Информацией об этом поделилось агентство "Прайм".

Трамп попросил принца не допустить слишком сильного падения стоимости барреля. Он боится, что чересчур дешевая нефть навредит американским производителям.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что опасения Вашингтона связаны с тем, что из-за низких цен производители сланцевой нефти США окажутся в бедственном положении.