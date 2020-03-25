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3:07   25 Марта 2020
Экономика

Трамп призвал саудовского принца не снижать цену нефти до критического для США уровня

Трамп призвал саудовского принца не снижать цену нефти до критического для США уровня

Цена на нефть не должна дойти до критического для США уровня. С такой просьбой американский президент Дональд Трамп обратился к саудовскому принцу Мухаммеду бен Сальману.

Глава Белого дома провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии. Он признался в беседе, что не имеет возражений против планов саудитов увеличить объемы нефтедобычи. Также он отметил, что не против попыток вытеснения России с определенных рынков. Информацией об этом поделилось агентство "Прайм".

Трамп попросил принца не допустить слишком сильного падения стоимости барреля. Он боится, что чересчур дешевая нефть навредит американским производителям.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что опасения Вашингтона связаны с тем, что из-за низких цен производители сланцевой нефти США окажутся в бедственном положении.

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Автор: Илья Романович
#россия #сша #нефть #трамп #саудовская аравия #наследный принц

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