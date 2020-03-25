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2:47   25 Марта 2020
Политика

Зараженный новым типом коронавируса пациент впервые зарегистрирован в Ливии

Зараженный новым типом коронавируса пациент впервые зарегистрирован в Ливии

Коронавирус COVID-19 настиг ливийское население. Первый случай заражения зарегистрировали 24 марта.

Первый случай заражения новым типом пневмонии зарегистрирован в Ливии. Зараженного COVID-19 зарегистрировали специалисты Ливийского национального центра по контролю за заболеваниями в минувший вторник, 24 марта.

Как именно инфекция настигла Ливию не уточняется.

Известно, что за последние месяцы Турция перебросила сюда более 70 сирийских наемников для военной поддержки так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. По последним данным, в Турции зафиксировано более 1,8 тыс. случаев заражения COVID-19.

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Автор: Илья Романович
#ливия #пандемия #коронавирус

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