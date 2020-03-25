Московские медики составили план лечения для легкой формы коронавируса

Депздрав Москвы допустил лечение на дому для пациентов, зараженных легкой формой COVID-19 при условии соблюдения рекомендаций: обильное питье, лопинавир и ритонавир, а также жаропонижающие при температуре.

Департамент здравоохранения города Москвы определил схему домашнего лечения для зараженных коронавирусом пациентов, у которых заболевание протекает в легкой форме.

В соответствии с предписанием московских медиков, на протяжении 14 дней каждые 12 часов больным следует употреблять препараты лопинавир (400 мг) и ритонавир (100 мг). Также следует пить много воды. При повышенной температуре — жаропонижающие, например, парацетамол.

Если температура зараженного COVID-19 поднимается выше 38,5, появляется отдышка, сильный кашель или затрудненное дыхание — необходимо обратиться к врачу.