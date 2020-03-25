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2:11   25 Марта 2020
Общество

Московские медики составили план лечения для легкой формы коронавируса

Московские медики составили план лечения для легкой формы коронавируса

Депздрав Москвы допустил лечение на дому для пациентов, зараженных легкой формой COVID-19 при условии соблюдения рекомендаций: обильное питье, лопинавир и ритонавир, а также жаропонижающие при температуре.

Департамент здравоохранения города Москвы определил схему домашнего лечения для зараженных коронавирусом пациентов, у которых заболевание протекает в легкой форме. 

В соответствии с предписанием московских медиков, на протяжении 14 дней каждые 12 часов больным следует употреблять препараты лопинавир (400 мг) и ритонавир (100 мг). Также следует пить много воды. При повышенной температуре — жаропонижающие, например, парацетамол.

Если температура зараженного COVID-19 поднимается выше 38,5, появляется отдышка, сильный кашель или затрудненное дыхание — необходимо обратиться к врачу.

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Автор: Юлия Яковлева
#москва #коронавирус

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