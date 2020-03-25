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2:04   25 Марта 2020
Общество

Деятельность развлекательных заведений в Подмосковье будет приостановлена из-за COVID-19

Деятельность развлекательных заведений в Подмосковье будет приостановлена из-за COVID-19

Власти Подмосковья временно остановили деятельность ночных клубов, кинотеатров и других развлекательных заведений в регионе на время действия режима повышенной готовности из-за коронавируса.

Соответствующее постановление губернатора Московской области было опубликовано на сайте регионального правительства. Накануне правительство Подмосковья также объявило о запрете курения кальянов в барах, ресторанах и других аналогичных заведениях после поручения федеральных властей.

Напомним, что ранее в регионе был установлен режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса, который исключает возможность проведения мероприятий с участием более 50 человек. Школьники и студенты также могут начать дистанционное обучение.

Жители Подмосковья, вернувшиеся из стран, где зафиксирована неблагоприятная ситуация на фоне COVID-19, должны обратиться по номеру горячей линии.

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Автор: Ирина Большунова
#москва #россия #коронавирус

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