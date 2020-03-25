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1:25   25 Марта 2020
Общество

Больные ОРВИ беременные женщины в Москве будут находиться под наблюдением у врачей

Больные ОРВИ беременные женщины в Москве будут находиться под наблюдением у врачей

Правительство Москвы постановило госпитализировать женщин в положении, у которых наблюдаются симптомы ОРВИ, а также стариков и людей с хроническими заболеваниями.

В Москве подписали постановление, согласно которому беременные женщины с признаками ОРВИ подлежат госпитализации. Дальнейшее их нахождение будет установлено по рекомендациям медиков.

Согласно документу московских властей, в группу риска и немедленной госпитализации попали беременные. Более того, наблюдению у врачей подлежат люди, которые в последние 14 дней вернулись из стран Европы, где большое число зараженных коронавирусом, а также те, кто мог вступать в контакт с человеком с симптомами COVID-19. 

К группе риска также относятся: люди, чей возраст старше 60, а также те, кто страдают хроническими заболеваниями.

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Автор: Руслан Неглинный
#москва #коронавирус

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