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Bloomberg: Европу ждет сильнейший экономический кризис на фоне пандемии COVID-19

Bloomberg: Европу ждет сильнейший экономический кризис на фоне пандемии COVID-19

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0:57   25 Марта 2020
Экономика

Bloomberg: Европу ждет сильнейший экономический кризис на фоне пандемии COVID-19

Bloomberg: Европу ждет сильнейший экономический кризис на фоне пандемии COVID-19

Bloomberg прогнозирует крупный экономический кризис в Еврозоне на фоне фактической остановки деловой активности из-за нового коронавируса.

Одним из важнейших показателей европейской экономики является индекс деловой активности PMI, который на фоне пандемии нового коронавируса достиг минимума с 1998 года и установил антиректорд за все время. Нынешний показатель оказался хуже, чем во время экономического кризиса 2008-2009 годов.

Эксперты агентства ожидают дальнейшее снижение ВВП стран Евросоюза с момента образования объединения. В частности, пандемия COVID-19 уже привела к падению спроса на товары и проблемы с поставками, что вынудило большинство автоконцернов Европы остановить производство. Свои заводы закрыли Fiat Chrysler (Fiat, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge), PSA (Peugeot, Citroen, Opel и Vauxhal) и Volkswagen.

Объявленная 11 марта пандемия нового коронавируса охватила более 160 стран мира. По данным ВОЗ, в мире заражены около 370 тысяч человек, 16 тысяч скончались. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Италии и ряде стран Европы.

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Автор: Юлия Яковлева
#евросоюз #кризис #коронавирус

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