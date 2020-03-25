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0:35   25 Марта 2020
Общество

Глава Минздрава советует отказаться от алкоголя и сигарет в условиях пандемии COVID-19

Глава Минздрава советует отказаться от алкоголя и сигарет в условиях пандемии COVID-19

Употребление алкоголя и курение могут привести к серьезным осложнениям у инфицированных коронавирусной инфекцией, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он призвал отказаться от вредных привычек на фоне пандемии COVID-19.

Глава Минздрава также заявил, что лечить коронавирус алкоголем не следует. Информацией об этом он поделился в программе "Право на справедливость" на Первом канале.

"Алкоголь в этой ситуации очень опасен, и пациенты, которые пытаются лечиться алкоголем в этой ситуации, однозначно будут иметь более тяжелые последствия", - подчеркнул министр.

Мурашко также обратился к курильщикам, имеющим хронические заболевания легких. По его словам, они могут тяжело перенести заболевание коронавирусом.

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Автор: Борис Нестеров
#алкоголь #курение #коронавирус

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