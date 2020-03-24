Генсек ООН в целях борьбы с COVID-19 призвал лидеров G20 аннулировать санкции

Генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш назвал санкции стран "Большой двадцатки" в отношении других государств преградой в борьбе с пандемией коронавируса.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился с требованием к странам "Большой двадцатки" отменить санкции, которые препятствуют другим странам бороться с пандемией коронавируса.

В письме генсека всемирной организации говорится, что на фоне распространения COVID-19 лидерам G20 следует аннулировать ограничительные меры по отношению к другим государствам для обеспечения доступа к продовольствию и медикаментам. Гутерриш призвал ООН вложить больше ресурсов в борьбу с пандемией.

"Настало время солидарности, а не изоляции", — считает он.

На 24 марта зарегистрировано 416 482 пациентов во всем мире, которые подверглись заражению коронавирусной инфекцией. Зафиксировано 18 652 летальных исходов, 105 224 человек ушли на поправку.