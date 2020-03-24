Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Глава Минздрава советует отказаться от алкоголя и сигарет в условиях пандемии COVID-19

Глава Минздрава советует отказаться от алкоголя и сигарет в условиях пандемии COVID-19

 Депздрав Москвы назвал условие, при котором пациенты с коронавирусом могут лечиться дома

Депздрав Москвы назвал условие, при котором пациенты с коронавирусом могут лечиться дома
Bloomberg: Европу ждет сильнейший экономический кризис на фоне пандемии COVID-19

Bloomberg: Европу ждет сильнейший экономический кризис на фоне пандемии COVID-19

 Генсек ООН в целях борьбы с COVID-19 призвал лидеров G20 аннулировать санкции

Генсек ООН в целях борьбы с COVID-19 призвал лидеров G20 аннулировать санкции
Тренер НБА назвал Трампа ненастоящим, неискренним и лживым

Тренер НБА назвал Трампа ненастоящим, неискренним и лживым

 Погребинский оценил вероятность дефолта на Украине

Погребинский оценил вероятность дефолта на Украине
Глава Минздрава советует отказаться от алкоголя и сигарет в условиях пандемии COVID-19

Глава Минздрава советует отказаться от алкоголя и сигарет в условиях пандемии COVID-19

 Депздрав Москвы назвал условие, при котором пациенты с коронавирусом могут лечиться дома

Депздрав Москвы назвал условие, при котором пациенты с коронавирусом могут лечиться дома
Bloomberg: Европу ждет сильнейший экономический кризис на фоне пандемии COVID-19

Bloomberg: Европу ждет сильнейший экономический кризис на фоне пандемии COVID-19

 Генсек ООН в целях борьбы с COVID-19 призвал лидеров G20 аннулировать санкции

Генсек ООН в целях борьбы с COVID-19 призвал лидеров G20 аннулировать санкции
Тренер НБА назвал Трампа ненастоящим, неискренним и лживым

Тренер НБА назвал Трампа ненастоящим, неискренним и лживым

 Погребинский оценил вероятность дефолта на Украине

Погребинский оценил вероятность дефолта на Украине
23:22   24 Марта 2020
Общество

Депздрав Москвы назвал условие, при котором пациенты с коронавирусом могут лечиться дома

Депздрав Москвы назвал условие, при котором пациенты с коронавирусом могут лечиться дома

Инфицированные коронавирусом могут лечиться дома при определенном условии, заявили в Депздраве Москвы.

Если болезнь у пациента протекает в легкой форме и нет осложнений, он может рассчитывать на домашнее лечение, отметили в столичном ведомстве. Если симптомы обострятся, тогда предлагается вызывать врача.

Обязательной госпитализации при этом не избежать тем инфицированным, которым уже исполнилось 65 лет. Также в больницу положат беременных и людей с хроническими заболеваниями, у которых диагностировали коронавирус.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...