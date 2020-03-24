Депздрав Москвы назвал условие, при котором пациенты с коронавирусом могут лечиться дома

Инфицированные коронавирусом могут лечиться дома при определенном условии, заявили в Депздраве Москвы.

Если болезнь у пациента протекает в легкой форме и нет осложнений, он может рассчитывать на домашнее лечение, отметили в столичном ведомстве. Если симптомы обострятся, тогда предлагается вызывать врача.

Обязательной госпитализации при этом не избежать тем инфицированным, которым уже исполнилось 65 лет. Также в больницу положат беременных и людей с хроническими заболеваниями, у которых диагностировали коронавирус.